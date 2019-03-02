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Состояние украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии, значительно улучшилось, он набрал вес, занимается спортом и творчеством.

Об этом в комментарии Громадському сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Сенцова в колонии в Лабытнанги 1 марта.

По ее словам, Сенцов «чувствует себя нормально» и хорошо питается.

Адвокат рассказала, что украинец имеет достаточно времени на занятия спортом и творчеством.

«В свободное время от марширования, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также он имеет время на творчество, занимается», - рассказала Динзе.

Также, по словам адвокат, Сенцов «существенно набрал вес».

«Он после голодания до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит на вид около 90 килограммов», - сказала Динзе.

Вместе с тем, сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила в Facebook, что Сенцов прислал ей письмо.

«Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу», - написала Каплан.
ForUm

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