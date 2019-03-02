Украина движется в правильном направлении реформ. Но существенным тормозом на пути изменений являются ошибки прошлого, и прежде всего – большой государственный долг, накопленный в период 2005-2013 годов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Чрезвычайно важным является не только единство с Европейским Союзом, но и тот факт, что Украина становится сильным демократическим и сильным экономическим партнером. Конечно, нам нужна поддержка. Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы являемся частью демократического мира. Мы — большая европейская страна», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что в стране меняется система управления на различных уровнях, реформируется сектор энергетики, инфраструктуры, пенсионной системы, системы здравоохранения и образования.

«Для облегчения ведения бизнеса, в том числе иностранными компаниями, в течение последних трех с половиной лет мы провели большую дерегуляцию систем, чем это было за последние 20 лет – а именно отменили более 700 ограничивающих нормативных актов» , - добавил премьер.

Также он отметил, что существенным тормозом на пути изменений являются «ошибки прошлого» , и прежде всего – большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 год. Этот долг нужно возмещать. И одновременно нужно сохранять динамику экономического подъема, подчеркнул Гройсман.

«Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть — это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам... Нам нужны более дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером, - подчеркнул премьер.

Напомним, техническая миссия МВФ 5-13 марта обсудит в Киеве прогресс в украинских реформах.

Ранее Гройсман заявил, что Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году.