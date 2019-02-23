Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь – 150 долларов. Рост - втрое», - сказал Гройсман.

Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше. «Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер-министр. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%».

Глава правительства подчеркнул, что сейчас надо продолжать определенную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

Напомним, по прогноз НБУ, реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%.