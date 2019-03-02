В Киеве ночью на Голосеевском проспекте автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает в Facebook полиция Киева.

Сообщается, что инцидент произошел около полуночи, в результате аварии погиб пешеход, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся. По данным полиции, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

С места ДТП изъяли обломки бампера и стекло противотуманной фары. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводятся розыскные действия для установления механизма и обстоятельств аварии и личности водителя-участника ДТП.

Также, автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Оторвавшееся колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса – и водитель погиб на месте.