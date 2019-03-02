также в разделеСтолица
Нынешний февраль в Киеве не был «лютым» 138
Суд арестовал столичных полицейских из-за гибели задержанного 91
В столице мужчине на дверь квартиры повесили гранату 76
В Киеве легковушка столкнулась со «скорой», погибли 3 человека 90
Три чиновника «Киевавтодора» пойдут под суд за миллионные хищения 32
В Киеве взорвалась иномарка: пострадал водитель 36
В Киеве боец Нацгвардии выбросился из окна многоэтажки 431
«Домам Войцеховского» на Харьковском шоссе снова могут отключить свет 18
Столичный таможенник вымогал взятки за оформление «евроблях» 15
Аэропорт «Киев» возобновил работу, минирование было шуткой 14
В Киеве ищут взрывчатку в аэропорту 28
В центре Киева третий раз за неделю горит историческое здание 35
В Киеве следователя ГБР поймали на пьяном вождении 43
Для киевских льготников вводят скидки на «социальный хлеб» 196
Водитель, убивший работника автомойки на угнанном BMW, получил 7 лет тюрьмы 31
Афера с акциями «Tesla»: организаторов арестовали, пострадавших уже 20 65
В Киеве преступник притворялся мертвым, чтоб сбежать от полиции 33
Земельные махинации: Депутату Киевсовета сообщили второе подозрение 39

В Киеве ночью на Голосеевском проспекте автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает в Facebook полиция Киева.

Сообщается, что инцидент произошел около полуночи, в результате аварии погиб пешеход, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся. По данным полиции, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

С места ДТП изъяли обломки бампера и стекло противотуманной фары. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводятся розыскные действия для установления механизма и обстоятельств аварии и личности водителя-участника ДТП.

Также,  автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Оторвавшееся колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса – и водитель погиб на месте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги