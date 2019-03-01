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Автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Tvn24, оторвавшееся колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса – и водитель погиб на месте.

Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров – мужчина и женщина – получили ранения.

По предварительным данным, это украинцы, сообщил инспектор Кшиштоф Котковский

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

Точные причины трагического инцидента выясняются.

Заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич подтвердил, что 1 марта в местности Тур в Польше произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины.

Водитель автобуса – гражданин Украины – погиб.

Еще двух граждан Украины госпитализированы в больницы в местности Поддембице. Сейчас в больнице остается один гражданин с легкими повреждениями. Его могут выписать в пятницу.

В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины.
ForUm

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