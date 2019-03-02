Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов не оставляет занятия творчеством, у него много планов.

Об этом написала его сестра Наталия Каплан в Facebook.

«Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости», - сообщила она.

Напомним, адвокат Сенцова Ольга Динзе рассказала, что состояние украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова стабильное, в колонии он имеет возможность заниматься спортом и хорошо питается.

К слову, в США обещают ввести новые санкции против РФ из-за Олега Сенцова.