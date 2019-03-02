также в разделеОбщество
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии 38
Сутки в ООС: четыре обстрела, есть раненый 20
1 марта. Картина дня 41
Gazeta Wyborcza: Украинцы стали нанимать поляков на работу 100
Полиция открыла дело из-за драки под Херсонским горсоветом 20
Прокуратура взялась за депутата, который возил футболистов на сепаратистский турнир 76
Суд снова разрешил русскоязычный культурный продукт на Житомирщине 43
Украинцам обещают морозы до -10 градусов 155
Во Львове со второй попытки не смогли снести Монумент славы 132
НАПК нашло нарушения в декларации Мураева 28
В Минэкологии за взятки выдавали лицензии на обращение с опасными веществами 21
Бойцы «Азова» сбили на Донбассе российский беспилотник 54
Из-за решения КСУ НАПК не может закончить проверку 500 деклараций 16
Климкин назвал пути решения исторического конфликта с Польшей 68
Епифаний рассказал, когда представителей ЛГБТ допустят к причастию 35
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую жителей Хмельницкого 24
Спасатели нашли заблудившихся в районе Говерлы туристов 38
Из-за переименования улицы в честь Гандзюк в Херсоне сорвали сессию горсовета 87

Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов не оставляет занятия творчеством, у него много планов.

Об этом написала его сестра Наталия Каплан в Facebook.

«Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости», - сообщила она.

Напомним, адвокат Сенцова Ольга Динзе рассказала, что состояние украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова стабильное, в колонии он имеет возможность заниматься спортом и хорошо питается.

К слову, в США обещают ввести новые санкции против РФ из-за Олега Сенцова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги