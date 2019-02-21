Исполняющий обязанности постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн заявляет, что Соединенные Штаты обещают новые санкции против России и помощь в области безопасности в поддержку Украины. Об этом американский дипломат заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает УНИАН.



«Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, говоря, что она защищает русскоязычное население. Однако российская агрессия стала губительной для людей, которые живут в этих регионах», - сказал Коэн.

Он отметил, что гуманитарная ситуация на оккупированных украинских территориях продолжает ухудшаться. «Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить более 70 украинцев, которые лишены свободы несправедливо, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Руслана Зейтуллаева», - подчеркнул он.

Также он сказал, что Россия создала враждебную и опасную обстановку для журналистов и работников медиа, правозащитников и адвокатов для выполнения их работы независимо и без вмешательства в оккупированном Крыму.

«Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международным наблюденным миссиям по правам человека и неправительственным организациям по правам человека в Крыму и прекратить любые злоупотребления в отношении лиц без каких-либо дискриминаций», - сказал он.

«Соединенные Штаты продолжат применять ряд мер, которые есть в нашем распоряжении, включая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности для поддержки Украины, и давать четко понять России, что единственным урегулированием, на которое может согласиться международное сообщество, является прекращение усилий России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Коэн.

В этой связи он добавил, что США продолжат координировать свои усилия с другими странами для поддержки Украины. «Украинцы неоднократно продемонстрировали, что их не остановить на пути определения их собственного курса и Соединенные Штаты будут поддерживать украинский народ до прекращения российской агрессии», - подчеркнул Коэн.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против Российской Федерации.