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Еще несколько кандидатов, баллотирующихся на должность президента на очередных выборах 31 марта, могут объявить о выходе с президентской гонки в пользу других кандидатов. Такое мнение выразил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я просто убежден, что мы еще увидим подобные заявления и не только в пользу Анатолия Гриценко, возможно, в пользу других кандидатов. Потому что, во-первых, на выборах всегда положительно воспринимается объединительный процесс, тем более на фоне этой избирательной кампании , когда мы имеем рекордное количество кандидатов, рейтинг половины из которых в пределах полпроцента. Во-вторых, многие политики ставят задачу не только победить, а стартовать на парламентских выборах», - прокомментировал Кошель решение Андрея Садового сняться с предвыборной гонки.

По его словам, сейчас в Украине фактически наблюдается президентско-парламентская избирательная кампания, и политики понимают, что такой «красивый жест» как снятие своей кандидатуры в пользу более сильного кандидата может предоставить потом им места в проходной части списка кандидата, которого поддержал.

В то же время председатель КИУ напомнил, что кандидаты могут подать в ЦИК заявление об отказе баллотироваться не позднее 7 марта, и тогда они не будут включены в избирательный бюллетень.

Также он подчеркнул, что финансовый залог в 2,5 млн гривень кандидатам, которые отказались от участия в выборах, не возвращается.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Позже журналист  Дмитрий Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру. По его словам, решение по этому вопросу должен принять съезд партии «Сила людей», который состоится 2 марта.
ForUm

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