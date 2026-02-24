Зеленський прив'язав свою участь у виборах президента до безпекової ситуації в країні

Володимир Зеленський допустив можливість балотування на наступних президентських виборах, якщо вони відбуватимуться під час війни. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD.

Президент наголосив, що рішення про участь у виборах залежатиме від безпекової ситуації в країні. За його словами, у разі продовження війни він вважає свою участь у виборах виправданою, тоді як за умов миру таке рішення не є однозначним.

Зеленський зазначив, що нині перебуває в межах свого першого президентського терміну, який затягнувся не з його волі через повномасштабне вторгнення Росії та запровадження воєнного стану. Водночас він заявив про готовність до проведення виборів за умови створення безпечних умов, зокрема припинення вогню щонайменше на два місяці.

Президент також підкреслив, що не вважає справедливим тиск на Україну з вимогами провести вибори під час війни, наголосивши, що це право українського народу самостійно визначати, коли і за яких умов обирати президента.

Говорячи про можливі ризики, Зеленський застеріг, що тимчасове перемир’я без реальних гарантій безпеки може бути використане Росією для підготовки нового наступу або для дестабілізації ситуації в Україні. Він також заявив, що Москва, за його словами, не відмовилася від спроб усунути його з політичного шляху.

Раніше Зеленський неодноразово публічно заявляв, що не планує залишатися на посаді більше одного президентського терміну. Водночас через війну та заборону виборів під час дії воєнного стану він продовжує виконувати повноваження президента.

Аналітики Інститут вивчення війни зазначають, що Кремль використовує тему виборів в Україні для просування тез про нібито нелегітимність чинної української влади й сигналізує про небажання визнавати будь-які результати, які не приведуть до формування проросійського уряду.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року й забороняє проведення виборів. У квітні 2026 року виповниться сім років перебування Зеленського на посаді президента за формально п’ятирічного терміну.