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Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке декларации народного депутата Евгения Мураева выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в его уставный капитал, занизив его на 950 853 грн. Также недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.

Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направлен в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, Мураев является кандидатом в президенты.
ForUm

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