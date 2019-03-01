Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке декларации народного депутата Евгения Мураева выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в его уставный капитал, занизив его на 950 853 грн. Также недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.
Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направлен в Национальное антикоррупционное бюро.
Напомним, Мураев является кандидатом в президенты.
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