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На выходных, 2-3 марта, в Украине похолодает, ночью ожидается до -4-10 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов. Однако уже днем 3 марта должно начать теплеть», - написала она в Facebook.

В субботу в Киеве похолодает до мороза, в ночь на воскресенье – также будет морозно, а днем 3 марта потеплеет до + 3 + 5 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй день весны, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, на востоке небольшой снег.
ForUm

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