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Вчера, 28 февраля, в 23:24 в Киеве на Броварском проспекте в результате столкновения ZAZ Vido и кареты скорой помощи Peugeot Boxer погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В автомобиле ЗАЗ Vida были заблокированы тела водителя и пассажиров. Спасатели проводили работы по деблокированию погибших и смывании горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

Сейчас обстоятельствами возникновения дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.

Фото: Информатор
ForUm

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