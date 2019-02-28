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Общий объем инвестиций в обновление подвижного состава и инфраструктуры, необходимый Укрзализныце на ближайшие пять лет, составляет около 6 млрд долларов США. Об этом на III Международной конференции «Зализныци Украины: развитие и инвестиции» заявил директор по стратегическому развитию и инвестициям Укрзализныци Антон Саболевский, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«На следующие пять лет Укрзализныце необходимо всего около 6 млрд долларов. Ключевой вопрос: где взять достаточный уровень средств для капитальных инвестиций компании? Перечень источников всем известен и ограничен: грузовой тариф, пассажирский тариф, внутренняя эффективность, заимствования и бюджетная поддержка», - сказал он.

По словам чиновника, дефицит средств Укрзализныци только на поддержание текущего состояния отрасли на ближайшее пятилетие оценивается в 2,5-3 млрд долларов. Эти средства могли бы поступить в компанию, в частности, от реализации механизма компенсаций государства за пассажирские перевозки. Также за счет повышения операционной эффективности Укрзализныця может сэкономить до 1,5 млрд долларов, еще 1 млрд долларов планируется привлечь на внешних рынках заимствований. Также Укрзализныця предлагает ликвидировать налог на землю, который позволит оставить в отрасли около 0,5 млрд долларов.

Кроме этого, по словам Саболевского, дополнительные поступления в отрасль возможны в результате автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на индекс цен производителей промышленной продукции.

«Если мы не будем поднимать тариф, то вообще останемся без перевозок, будет происходить дальнейшее падение объемов перевозок. Индексация тарифов напрямую влияет на тот уровень капинвестиций, который мы направляем на капитальный ремонт инфраструктуры, локомотивного парка. Ведь чем меньше средств мы инвестируем в эти потребности, тем меньше грузов мы сможем перевезти», - заявил чиновник.

Он также указал на необходимость сблизить тарифные классы, что позволит привлечь на железнодорожный транспорт высокомаржинальные грузы.
ForUm

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