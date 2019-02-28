«Новая экклесиология» (раздел богословия, посвященный учению о Церкви), которую Константинопольский Патриархат реализует на протяжении последнего столетия, не соответствует православному учению.

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Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил в среду на презентации книги «Константинопольская и Русская Церкви в период великих потрясений (1910-е - 1950-е гг.)», передает ТАСС.

«Защищая свои канонические границы и свое единство, Русская Православная Церковь полагает своей обязанностью свидетельствовать о несоответствии православному учению новой экклесиологической модели, предусматривающей исключительные властные полномочия Предстоятеля первой по диптиху Церкви. Реализация сценария украинской автокефалии - один из ключевых этапов навязывания этой модели полноте Православия. Убежден, что правильное понимание произошедшего возможно лишь с учетом всех элементов той повестки, которую Константинополь реализует на протяжении последних 100 лет», - сказал глава ОВЦС.

Он отметил, что действия Константинопольского Патриархата за последние 100 лет было сложно назвать дружественными.

«Константинопольский патриархат в 20-30-е годы оказывал поддержку обновленческому расколу, инспирированному советской властью. Он неканонически распространил свою юрисдикцию на Эстонию, Латвию и Финляндию, провозгласил автокефалию Польской Церкви, которая до того была частью Русской Церкви <…> Наша Церковь долгое время предпочитала молчать об этих печальных явлениях прошлого, старалась покрывать духовные ошибки, совершенные нашими братьями, в то же время стараясь не изменять исторической правде и хранить верность святым канонам», - сказал митрополит Иларион.