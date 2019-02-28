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Заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко», народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал выход из фракции народных депутатов Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Светланы Залищук.

«Они заявили, что не согласны с политикой нашей партии и фракции. Они не ходят на заседания давно. Но раньше они не писали заявление, потому что понимали, что это приведет (выход из фракции БПП, - ред.) к потере мандата. А теперь, когда осталось полгода до выборов, цена мандата стала не такой важной, они пишут заявления о выходе из фракции», - приводит Гончаренко пресс-служба БПП.

Он также отметил, что если указанные депутаты имели другую позицию, нужно было сразу выходить из фракции.

«Если у тебя есть принципиальная позиция, тогда ты выходишь сразу. Они говорили, что использовали нашу партию, как трамвай, чтобы заехать в парламент. Я так понимаю, что они нашли новый транспорт», - сказал Гончаренко.

Кроме того, депутат отметил, что только съезд партии «Солидарность» решает вопрос отзыва мандата у народных депутатов Лещенко, Найема и Залищук.

«Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 28 февраля народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции БПП.
ForUm

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