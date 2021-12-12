Аграрії отримають державну підтримку у формі здешевлення страхових платежів при страхуванні своєї сільськогосподарської продукції. Постанову про порядок надання такої підтримки було прийнято на засіданні Уряду, пишет AGROtrend.

Окрім цього було прийнято нормативний акт про затвердження граничного розміру, структури, порядку застосування страхових тарифів для страхування посівів озимої пшениці з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.

«Кабмін прийняв для аграріїв важливі нормативні акти, які допоможуть убезпечити їх від несприятливих погодних сценаріїв втрати врожаю. Відтепер вони матимуть державну підтримку у формі компенсації, яка відповідно до затвердженого порядку становитиме до 60% від вартості фактично сплачених страхових платежів», — пояснив Роман Лещенко.

Зазначені постанови забезпечать можливість надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам шляхом здешевлення страхових платежів при страхуванні сільськогосподарської продукції.

«Для отримання підтримки сільськогосподарські товаровиробники повинні застрахувати сільськогосподарську продукцію в уповноваженого страховика та подати йому ж заявку на отримання державної підтримки встановленого зразка.

Перелік уповноважених страховиків буде розміщений на сайті Мінагрополітики. До переліку включатимуться усі бажаючі страхові компанії, які подали до Мінагрополітики відповідну заяву, отримали ліцензію на здійснення добровільного страхування сільськогосподарської продукції, відповідають вимогам Закону України «Про страхування» та вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України», — повідомив міністр.

У 2022 році Мінагрополітики планує здешевлювати страхові платежі за договорами страхування на пшеницю озиму на період перезимівлі відповідно до стандартизованого страхового продукту, затвердженого наказом Мінагрополітики від 25 листопада 2021 року № 385.