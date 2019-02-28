Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко госпитализирован в областную клиническую больницу.
Как сообщает Poltavske.TV, он находится в отделении интервенционной радиологии.
22 февраля в кабинете председателя ОГА детективы НАБУ проводили обыск.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения около 1 млн долларов взятки главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым замом Андреем Песоцким.
Как сообщили СМИ со ссылкой на постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, детективы НАБУ выяснили, что руководство облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
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