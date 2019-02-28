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Суд в Мюнхене приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне в Донбассе.

Об этом сообщает RTVI.

При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и свидетельствует об этом. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Сам Киселев, по словам его адвоката, отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что только ждал отправки из Петербурга на Донбасс.

Дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев заявил, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца и участвовал в боях «где-то под Горловкой». Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины. 

Он дал признательные показания, что был на Донбассе, но утверждает, что никого не убивал.  

27 февраля в Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста за подготовку к войне на Донбассе.
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