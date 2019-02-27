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В Германии в среду начался суд над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем, которого обвиняют в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государственной безопасности Украины.

Как сообщает издание Die Welt, на скамье подсудимых – 48-летний немецкий гражданин российского происходждения, которого прокуратура обвиняет в участии в военизированной подготовке в лагере Санкт-Петербурга в 2014 году, передает «Европейская правда».

Издание не называет имени подсудимого, однако по информации российских СМИ стало известно, что речь идет именно о Сергее Киселеве, который является племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева и имеет гражданство Германии.

Во время тренировок в России его, среди прочего, учили владеть оружием, а целью подготовки было участие в войне против Украины под командованием пророссийской националистической группы, утверждает немецкое обвинения. Подсудимый, как утверждается, отрицает суверенитет Украины.

Киселева среди прочего обвиняют в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для безопасности государства. В Германии это преступление карается законом, даже если оно совершено за рубежом.

Примечательно, что участие Киселева в боевых действиях не является предметом судебного разбирательства.

Киселева задержали в Болгарии в мае 2018 года и передали Германии. Слушания продлятся три дня.

Сам Дмитрий Киселев неоднократно рассказывал в интервью, что его племянник имеет паспорт Германии и воевал на Донбассе.

Недавно в интервью Юрию Дудю он сказал, что его племянник воевал на стороне так называемой «ДНР» и сейчас в Германии его «судят за терроризм».
ForUm

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