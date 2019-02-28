Национальная полиция Украины открыла уже 106 уголовных производств из-за нарушения избирательного законодательства, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 122 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 2113 таких сообщений.

Из них по 106 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности 50 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 56 уголовных производств связаны с проведением избирательной кампании. Также составлен 449 административных протоколов.