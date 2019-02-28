Верховная Рада отклонила законопроект о медиации №3665. За документ проголосовал 201 нардеп, затем восемь раз пытались вернуться к голосованию - однако не получилось, сообщает 112 Укриана.

Проект предполагает, что медиация – внесудебная процедура урегулирования конфликта/спора путем переговоров сторон конфликта/спора с помощью одного или нескольких медиаторов.

Медиатор – специально подготовленный посредник, который содействует сторонам конфликта/спора в его урегулировании путем структурированного переговорного процесса.

Согласно законопроекту, медиация может применяться в любых конфликтах/спорах, в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также в производстве относительно уголовных проступков, преступлений небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения (ст. 477 УПК), а также в делах об административных правонарушениях.

Медиацию можно проводить с участием нерезидентов - согласно закону «О международном частном праве». К этой процедуре можно прибегнуть как до обращения в суд/третейский суд, так и во время судебного или третейского разбирательства.

Медиация не применяется в коллективных трудовых спорах или если спор может повлиять на интересы третьих лиц.

Конфиденциальность информации - один из принципов медиации.

Стороны сами выбирают медиатора или медиаторов.

Предусмотрено создание реестра медиаторов, в котором обнародована информация, которая позволит сторонам сделать выбор.

Медиатором может быть лицо от 30 лет с высшим образованием и спецподготовкой от 90 академических часов в сфере медиации (в том числе от 45 академических часов обучения практическим навыкам).

Медиатор должен быть независимым от сторон конфликта, органов госвласти, местного самоуправления, должностных и служебных лиц, других лиц или юрлиц.

Медиатор имеет право предоставлять сторонам медиации консультации и рекомендации исключительно о порядке проведения медиации и фиксирования ее результатов, однако не имеет права решать конфликт рекомендовать, как его урегулировать.

В случае нарушения медиатором обязательств по договору о проведении медиации он несет гражданско-правовую ответственность (в первую очередь речь идет о принципе конфиденциальности).

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу осенью 2016 года. С тех пор документ готовили ко второму чтению.