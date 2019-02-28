Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен немедленно уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в политическом вмешательстве в следствие.
Такое мнение высказал лидер официальной парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает Укринформ.
«Джастин Трюдо не может продолжать руководить этим прекрасным государством, когда канадцы знают, что он сделал. Учитывая это, я призываю Джастина Трюдо подать в отставку», - сказал Шир.
Он также обратился к правоохранительным органам с запросом на проведение полного расследования.
«Полиция должна немедленно открыть дело - если еще не сделала этого - относительно многочисленных примеров препятствования в работе бывшему генеральному прокурору, как изложено в ее показаниях», - подчеркнул оппозиционер.
Как известно, экс-министр юстиции и бывший генеральный прокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время слушаний в парламенте заявила, что Джастин Трюдо оказывал на нее давление с целью смягчения приговора по делу компании SNC-Lavalin, которую подозревают в совершении коррупционных деяний.
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