Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен немедленно уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в политическом вмешательстве в следствие.

Такое мнение высказал лидер официальной парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает Укринформ.

«Джастин Трюдо не может продолжать руководить этим прекрасным государством, когда канадцы знают, что он сделал. Учитывая это, я призываю Джастина Трюдо подать в отставку», - сказал Шир.

Он также обратился к правоохранительным органам с запросом на проведение полного расследования.

«Полиция должна немедленно открыть дело - если еще не сделала этого - относительно многочисленных примеров препятствования в работе бывшему генеральному прокурору, как изложено в ее показаниях», - подчеркнул оппозиционер.

Как известно, экс-министр юстиции и бывший генеральный прокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время слушаний в парламенте заявила, что Джастин Трюдо оказывал на нее давление с целью смягчения приговора по делу компании SNC-Lavalin, которую подозревают в совершении коррупционных деяний.