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В Закарпатской области задержали трех пограничников, причастных к контрабанде сигарет, сообщает департамент коммуникации МВД. 

«Задержанием трех военнослужащих и изъятием более полусотни ящиков контрабандных сигарет завершилась общая межведомственная операция по разоблачению преступной деятельности противоправной группировки. Она занималось незаконным перемещением табачных изделий из Украины в Румынию на участке отдела пограничной службы «Тячев» Мукачевского пограничного отряда», – говорится в сообщении.

По данным МВД, В ходе работы по уголовному производству, начатыму по материалам ВВБ по Мукачевского пограничного отряда по признакам преступлений, предусмотренных статьями 368 и 369 Уголовного кодекса Украины, следователями задокументирована преступная деятельность военнослужащего отделения пограничной службы «Солотвино» отдела «Тячев».

Пограничник за неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США решил способствовать членам местной группировки в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пунктов пропуска.

В то же время общей межведомственной группой в составе сотрудников отдела внутренней безопасности по Мукачевского пограничного отряда Управления внутренней и собственной безопасности «Запад» Госпогранслужбы Украины, ВБКОЗ Управления УСБУ в Закарпатской области, следователей территориального управления ГБР в г.. Львов, под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского региона, на горячем задержали двух военнослужащих. Они требовали и получили от своего коллеги неправомерную выгоду в размере 700 долларов США за неуведомление руководства пограничного отряда о его якобы причастности к противоправной деятельности.

По результатам обыска у гражданских фигурантов уголовного производства в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области изъято 2644 блоков сигарет без марок акцизного сбора.
ForUm

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