также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 16
Украинцев просят не ездить в Индию 62
Шабунин: Луценко критикует свою же статью о незаконном обогащении 27
«Звучит абсурдно»: Кремль прокомментировал скандал в украинской оборонке 27
НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты 23
Ощадбанк разъяснил механизм получения субсидии в денежной форме 18
Кернес обозвал активистов дебилами и обматерил экс-депутата 26
КС обнародовал скандальное решение об отмене статьи о незаконном обогащении 19
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019 48
Пограничники задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17 22
«Не так страшен договор, как его малюют»: НОТУ разъяснил правила для Евровидения 87
В Кабмине анонсировали расширение программы «Доступные лекарства» 20
Во всех украинских школах обустроят теплые туалеты 16
В СБУ заявили о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК 23
Из-за скандала в оборонке отстранены директора двух заводов «Укроборонпрома» 51
В Германии племянника Киселева судят за подготовку к войне на Донбассе 538
ГБР вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу «избирательной пирамиды» 55
Луценко подтвердил поставки деталей для армии из РФ 192

 

Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць выступил против переименования области в Мариупольскую. Об этом сообщают Новости Донбасса.

«Донецк — это Украина, поэтому остаемся Донецкой областью», — сказал Куць во время пресс-конференции.

Глава ДонОГА предположил, что президент поддержит его позицию.

Ранее на сайте Главы государства появилась петиция с требованием перенести областной центр в Мариуполь и переименовать область. 

Донецкая облгосадминистрация временно базируется в Краматорске в связи с оккупацией Донецка.  Часть органов областного значения были переведены в Мариуполь.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
59
Теги