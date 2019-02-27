Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць выступил против переименования области в Мариупольскую. Об этом сообщают Новости Донбасса.



«Донецк — это Украина, поэтому остаемся Донецкой областью», — сказал Куць во время пресс-конференции.



Глава ДонОГА предположил, что президент поддержит его позицию.



Ранее на сайте Главы государства появилась петиция с требованием перенести областной центр в Мариуполь и переименовать область.

Донецкая облгосадминистрация временно базируется в Краматорске в связи с оккупацией Донецка. Часть органов областного значения были переведены в Мариуполь.