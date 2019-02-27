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Сегодня, 27 февраля, в 3:30 в Днипре неизвестный разбил стеклопакет на входной двери офиса приемной политической партии, после чего бросил в помещение зажигательную жидкость, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В результате возникло возгорание, которое быстро погасло, не причинив существенного вреда.

На место происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к повреждению имущества, выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

 
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