также в разделеОбщество
На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть 3
Кабмин поручил усовершенствовать условия отбора на «Евровидение» 12
В штабе ООС не подтвердили информацию о захвате в плен военного 14
KAZKA тоже отказалась от участия в «Евровидении-2019» 74
СМИ: Янукович отмыл через шведский банк $3,6 миллиона 11
Группе KAZKA предложили выступить на «Евровидении» 46
Боевики заявили о захвате в плен украинского военного 68
Муженко: РФ планирует проводить наступательные операции против Украины 76
«За жизнь» резко ответила на преследование Медведчука 69
В МИД не знают, есть ли диппаспорт у сына Гладковского 32
В школах начнут изучать историю создания ПЦУ 23
Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019» 1576
26 февраля. Картина дня 48
Новый украинский беспилотнк прошел успешные испытания 44
На Хмельнитчине мужчина на похищенных лошадях протаранил легковушку 28
Украина обратилась в МУС из-за использования РФ «живых щитов» в Крыму 102
Балуха этапируют в Тверскую область 15
Руководители Полтавской ОГА отвергли обвинения в коррупции 19

Советник Президента Украины Петра Порошенко, экономист Игорь Уманский подал заявление на увольнение. Об этом он сказал в эфире ТСН.

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины сообщил, что почти полгода не общался с Порошенко, поэтому и подал в отставку.

«Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский (сектор. - Ред.). Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить», - заявил он.

По словам Уманского, на все предложения и советы, которые он посылал президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в Администрации Президента не реагировали.

«Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным (таргетированием. - Ред.) инфляции», - сказал он.

«Нет цели, развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить», - подчеркнул Уманский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги