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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнам.

Частный бронепоезд привез северокорейского вождя на пограничную с Китаем станцию Донгданг во вьетнамской провинции Лонг-Сон. Там Ким Чен Ын пересядет в автомобиль и отправится в Ханой, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что расстояние от Пхеньяна до Ханоя составляет более 4,5 тысяч километров, глава КНДР проведет в дороге более двух дней. Его сопровождает сестра Ким Йо Чен, а также высокопоставленные чиновники, в том числе главный переговорщик с США Ким Ен Чол, заместитель председателя центрального комитета трудовой партии Северной Кореи Ри Су Юн и министр иностранных дел Ри Йонг Хо.

Во Вьетнам вылетел и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В столицу Вьетнама Ханой он должен прибыть во вторник, 26 февраля, вечером. Там уже находится госсекретарь Майк Помпео.

В среду вечером они встретятся для краткой беседы тет-а-тет, после чего состоится ужин в тесном кругу, на котором лидеров будут сопровождать два гостя и переводчики.

На саммите глава США обсудит с лидером КНДР ход денуклеаризации Корейского полуострова, то есть отказ Пхеньяна от разработки ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Обозреватели считают, что в Ханое Трамп и Ын попробуют наполнить конкретным содержанием пока довольно туманные взаимные обязательства. Лидер КНДР хочет конкретных гарантий безопасности для своей страны и экономической помощи, в первую очередь поставок продовольствия и энергоресурсов. Кроме того, он хочет добиться формального окончания корейской войны 1950-53 годов.

Как сообщал ForUm, 12 июня 2018  президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе. 

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.
ForUm

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