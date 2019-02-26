также в разделеПолитика
БПП объявил бойкот в Раде из-за обвинений Авакова в подкупе избирателей 62
Политолог: Причиной проблем Бойко является он сам 72
Карназыцкий: Мир наступит, когда к власти придут такие люди как Медведчук 90
Медведчук: Прямые переговоры с представителями Донбасса ‒ залог установления мира 56
Кандидат на пост посла Польши: Мы приучили Киев, что ему «разрешено больше» 75
Гаевский: Медведчук предлагает наиболее реалистичный вариант сохранения украинской ГТС 102
Венгрия назвала украинский закон об образовании «полуфашистским» 72
Лавров «анонсировал» провокацию Киева с НАТО в Керченском проливе 1258
Нардепов за прогулы предлагают направлять на общественные работы 27
Геращенко о прямых переговорах с боевиками: Это лишь бред Кремля 81
Мулык: Кляуза «Народного фронта» на Медведчука - это попытка дискредитировать Порошенко перед США 77
Порошенко задекларировал еще 15 миллионов дохода 39
Медведчук: Украинский вопрос не был возведен в ранг актуальных на Мюнхенской конференции 68
В США обещают ввести новые санкции против РФ 100
Изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО вступили в силу 92
Европейские государства призывали РФ прекратить разжигать войну на Донбассе 56
Страны Европы призвали все государства ООН ввести против РФ санкции за оккупацию Крыма 115
Президент: РФ готовится к военному удару по Украине 350

Проведение процесса монетизации субсидий и индексации пенсий является результатом реформ, заявил Президент Петр Порошенко.

«Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен – Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг отнюдь не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью», - подчеркнул Президент.

«Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. «И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью», - пояснил Президент.

По его словам, в целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн.  

Порошенко подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий. «Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий, - ред.). Пенсии вырастут более чем 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране», - пояснил он. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.  

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
51
Теги