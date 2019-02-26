Проведение процесса монетизации субсидий и индексации пенсий является результатом реформ, заявил Президент Петр Порошенко.

«Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен – Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг отнюдь не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью», - подчеркнул Президент.

«Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. «И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью», - пояснил Президент.

По его словам, в целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн.

Порошенко подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий. «Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий, - ред.). Пенсии вырастут более чем 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране», - пояснил он. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.