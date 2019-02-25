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Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух человек, которые подозреваются в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc».

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, удовлетворив ходатайство прокурора суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 млн гривен для каждого.

Подозреваемые – супружеская пара из Одессы – для реализации преступного плана создали интернет-сайт псевдопредставительства американской компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также два предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина», через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации.

В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

Сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тыс. долларов США.

Прокуратура Киева продолжает искать пострадавших от мошеннических действий организаторов ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина». В связи с этим просим всех, кто стал жертвами этой аферы, предоставить соответствующую информацию в прокуратуру города Киева по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 38б или по телефону 044-287-60-72.
ForUm

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