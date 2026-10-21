Будівельна афера в Івано-Франківську: прокуратура ініціює розшук підозрюваних через Інтерпол

Прокуратура ініціює розшук через Інтерпол забудовників, яких підозрюють у будівельній афері в Івано-Франківську із 256 потерпілими та понад 235 млн грн збитків. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, власник і засновник 15 будівельних компаній, разом із родичем і знайомим залучав кошти інвесторів, продаючи квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва. Водночас компанії не мали необхідних дозволів на будівельні роботи, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для кожного комплексу створювали окрему фірму, а отримані від покупців гроші переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан.

У ОГП додали, що усі троє підозрюваних переховуються за кордоном. Їх уже оголошували в міжнародний розшук у 2023–2025 роках.

"Тепер прокуратура готує матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), що може сприяти встановленню їхнього місцеперебування, затриманню та екстрадиції в Україну", - наголосили в ОГП.

Повідомляється, що в Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих від будівельної афери — 256 інвесторів, які вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, що так і не добудували.

13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і легалізацію злочинних доходів. Організатору також інкримінують умисне ухилення від сплати податків.