Прокуратура Киева совместно с СБУ и Голосеевском управлением полиции разоблачила и прекратила деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc» завладевали средствами граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдопредставительства американской компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также зарегистрированы в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации «Tesla» и указано, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) американской корпорации.

«В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали», - сообщили в прокуратуре.

Убытки одному из заявителей составили 120 тыс. долларов.

21 февраля 2019 по результатам следственных действий в Одессе задержаны в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Прокуратура обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» с просьбой обратиться с соответствующим заявлением к четвертому отделу процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 38а или по телефону 044-287-60-72.