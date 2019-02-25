Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Сергей Березенко стал фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Я внимательно прочитал заявление Березенко из фракции БПП, адресованное мне, о том, что он возмущен тем, что является фигурантом уголовного производства. Не надо волноваться, что ты фигурант производства, всегда есть проверка и она установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться. Или у тебя всегда есть возможность перестать делать, что ты делаешь», - сказал Аваков.

По словам главы МВД с заявлениями в отношении Березенко в полицию обратились несколько кандидатов в президенты: «Сергей Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, упоминается в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование».

«А волноваться, что ты фигурант не надо, я, например, фигурант минимум четырех производств в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован. Не волнуйтесь, надо просто спокойно делать свою работу», - добавил Аваков.

Напомним, ранее министр заявил, что «Тимошенко принесла огромную пачку документов, где фигурирует Березенко».