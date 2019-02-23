Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко», - заявил он.

Аваков подчеркнул, что сотрудники офиса Березенко в Чернигове «вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают».

«Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. «У вас ордер на обыск есть?» - «Нет». - «Идите». Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство», - сообщил он.

Напомним, Служба безопасности заявлила, что разоблачила «избирательную пирамиду» под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. К организации схемы причастен нардеп от фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Руслан Богдан, говорится в материалах СБУ.