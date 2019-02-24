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В 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции. Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт за 2018 год, опубликованном Национальным банком, сообщает «Экономическая правда».

«Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п. п. Больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот положительный тренд связан со стабильным повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.

«Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33% и составило 3,1 млрд штук, а объем - на 55,4% и достиг 1,297 трлн гривен (по сравнению с 2017 годом)», - сообщает регулятор.

В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 года наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговых сетях - 51,2%.
ForUm

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