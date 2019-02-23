В субботу, 23 февраля, около 06:30 в Киеве на улице Алма-Атинская, 105/2 автомобиль Audi A4 вылетел с дороги и врезался в столб. В результате инцидента пострадали несколько человек, одного из них вырезали спасатели, сообщает Информатор.

По предварительной информации, Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб.

Рядом с местом аварии находилась остановка общественного транспорта. В момент инцидента там стояли люди. Когда Audi залетела на тротуар, то зацепила двух пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее травма ноги, но незначительная.

Свидетели утверждают, что сразу же после аварии водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Второму парню понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам и госпитализировали в больницу.

Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi, но действительно ли это тот мужчина — будет устанавливать следствие. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.