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В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.

Вместо этого, льготникам планируют выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте. Об этом говорится в проекте распоряжения, сообщает УНИАН.

Размер такой выплаты, согласно документу, составит 240 гривен в месяц.

«Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривен», - говорится в проекте распоряжения.

 
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