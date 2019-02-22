В Вознесенске Николаевской области полицейские сообщили о подозрении владельцу ротвейлера, который загрыз 27-летнюю девушку, сообщает отдел коммуникации полиции области.

«Сотрудники полиции разыскали владельца ротвейлера. Протрезвев, он рассказал следователям, что пес вырвался и набросился на его знакомую, а оттянуть собаку он не смог. Увидев много крови, человек испугался и убежал домой», – говорится в сообщении.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Напомним, девушка с многочисленными укусами собакой, алкогольной интоксикацией и переохлаждением была доставлена ​​в больницу 18 февраля и в следующий день умерла в реанимационном отделении. По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

В результате проведенных следственных действий принято решение о дополнительной квалификации и внесение в ЕРДР сведений об оставлении в опасности (ч. 3 ст. 135 УК Украины)