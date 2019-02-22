также в разделеОбщество
Литва предложит ввести дополнительные санкции против РФ 5
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия тормозит «языковые» рекомендации «Венецианки» 8
Конфискованные у Януковича 1,5 миллиарда поступили в госбюджет 15
Омелян пообещал выпить шампанского за здоровье детективов НАБУ 19
В РФ заявили украинские самолеты будут доставлять оружие в Венесуэлу 15
Бабин: РФ может захватить иностранных наблюдателей в Керченском проливе 13
Тендер на строительство метро на Троещину отменили 12
Обвинительный акт в отношении Омеляна направили в суд 32
На приговор Януковичу подали новую апелляцию 14
Жуткая смерть девушки в Вознесенске: нашли хозяина ротвейлера 34
На Буковине офицер наладил сбыт оружия из зоны ООС 16
Синоптик сказала, когда украинцам ждать потепления 57
ЕС продлит санкции против Януковича 19
Украина провела возле Крыма боевые стрельбы ракетных комплексов 34
Следствие по убийству Гандзюк продлили до июля 16
СМИ: Главу Полтавской ОГА и его зама подозревают в получении $1 млн взятки 20
Москаль о своей отставке: Это грубый фейк 39
В Минюсте опровергли российский фейк о решении ЕСПЧ по морякам 245

В Вознесенске Николаевской области полицейские сообщили о подозрении владельцу ротвейлера, который загрыз 27-летнюю девушку, сообщает отдел коммуникации полиции  области.

«Сотрудники полиции разыскали владельца ротвейлера. Протрезвев, он рассказал следователям, что пес вырвался и набросился на его знакомую, а оттянуть собаку он не смог. Увидев много крови, человек испугался и убежал домой», – говорится в сообщении.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Напомним, девушка с многочисленными укусами собакой, алкогольной интоксикацией и переохлаждением была доставлена ​​в больницу 18 февраля и в следующий день умерла в реанимационном отделении. По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». 

В результате проведенных следственных действий принято решение о дополнительной квалификации и внесение в ЕРДР сведений об оставлении в опасности (ч. 3 ст. 135 УК Украины) 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги