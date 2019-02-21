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В Вознесенске Николаевской области ротвейлер искусал 27-летнюю девушку, которая впоследствии скончалась в больнице, сообщает отдел коммуникации областной полиции. 

18 февраля в 21:38 в полицию поступило сообщение о том, что в Вознесенске по улице Котовского собака напала человека. Когда на место происшествия прибыли полицейские, потерпевшая женщина находилась в бессознательном состоянии, а возле нее сидел пес, предварительно, породы ротвейлер. При приближении правоохранителей пес, который был без хозяина, сразу убежал, а женщину госпитализировали.

Медики диагностировали у 27-летней потерпевшей многочисленные укусы, алкогольную интоксикацию и переохлаждение. На следующий день около 7:30 женщина умерла в реанимационном отделении Вознесенской ЦРБ. Для установления причины ее смерти тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и проводят расследование обстоятельств происшествия.

Сейчас полиция устанавливает владельца собаки и ищет очевидцев трагедии. Также правоохранители проверяют информацию подруги погибшей, которая утверждает, что потерпевшая шла на встречу со знакомым, у которого есть собака указанной породы.

 
ForUm

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