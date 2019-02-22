В деле расследования обстоятельств смерти жительницы Вознесенска внесена дополнительная квалификация по оставлению в опасности, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Напомним, девушка с многочисленными укусами собакой, алкогольной интоксикацией и переохлаждением была доставлена ​​в больницу 18 февраля и в следующий день умерла в реанимационном отделении. По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет заключения.

Правоохранители опросили свидетелей происшествия. Они утверждают, что видели потерпевшую вместе с владельцем собаки в нетрезвом состоянии. Собака породы ротвейлер была рядом без цепи. Полицейские установили личность мужчины, сейчас он дает показания полицейским. Собака находится на привязи по месту жительства родителей хозяина. Ранее жалоб от граждан на агрессивное поведение пса в полицию не поступало.

Также сотрудники полиции пообщались с родными и знакомыми умершей. В результате проведенных следственных действий принято решение о дополнительной квалификации и внесение в Едрей сведений об оставлении в опасности (ч. 3 ст. 135 УК Украины) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.