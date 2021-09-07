Сегодня утром в Вознесенске на пересечении улиц Берегового и Черняховского произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и пассажирского автобуса, в результате которого получил травмы 32-летний мэр города, находившийся за рулем легковушки, сообщает пресс-служба полиции Николаевской облсти.

При этом водитель автобуса не пострадал. В салоне маршрутного транспортного средства пассажиры отсутствовали.

На месте происшествия работали полицейские, обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.