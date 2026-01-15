Мадяр розповів про нищівний удар по ППО росіян

Українські Сили безпілотних систем (СБС) продемонстрували вражаючу результативність, знищивши шість одиниць зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ворога протягом 48 годин. Операції проводилися в період з 12 по 14 січня 2026 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Про успішне полювання на російську ППО повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр».

Робота в глибокому тилу

Особливістю цих ударів стало те, що підрозділи СБС працювали в оперативній глибині ворога. Використовуючи засоби середнього радіуса дії, українські оператори уражали цілі на відстані від 46 до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Така дистанція дозволяє системно вибивати «очі» та «щит» окупантів, залишаючи їхні підрозділи беззахисними перед подальшими атаками.

Список знищеної техніки

За даними командувача, під точні удари українських безпілотників потрапили наступні зразки дороговартісного російського озброєння:

ЗРК «ТОР» — Маріупольський район (Донеччина);

РЛС «Витязь 50Н6Е» — Маріупольський район (Донеччина);

ЗРК «Бук-М1» — Волноваський район (Донеччина);

ЗРК «БУК» — Пологівський район (Запоріжжя);

ЗРК «Тор-М2» — Пологівський район (Запоріжжя);

ЗРК «Стріла-10» — Пологівський район (Запоріжжя).

Усі зазначені цілі були або повністю знищені, або безповоротно виведені з ладу. Масштабна втрата засобів протиповітряної оборони за такий короткий термін суттєво послаблює позиції окупаційних військ на південному та східному напрямках.