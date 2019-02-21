В Вооруженные силы Украины после завершения испытаний поступят модернизированные зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Куб» и «Тор». Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор», которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск», – отметил он.

По словам Муженко, это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ и системы ПВО государства в целом.