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В Вооруженные силы Украины после завершения испытаний поступят модернизированные зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Куб» и «Тор». Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор», которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск», – отметил он.

По словам Муженко, это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ и системы ПВО государства в целом.
ForUm

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