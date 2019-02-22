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Сегодня состоялась очередная попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в здание ректората НМУ им.А.Богомольца.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, около 8:00 возле административного здания университета Екатерина Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание университета, не имея для этого никаких законных оснований. Об этом сообщил и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Юрий Кучин.

Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись.

Сегодня совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца обсудит сложившуюся ситуацию, свою позицию и дальнейшие действия.

Минздрав Украины не поддерживает противоправные действия и будет принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним, что трудовой коллектив образовательного учреждения 17 января выразил недоверие экс-ректору.

Напомним, 8 января Министерство здравоохранения в третий раз уволило ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову

14 января она вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.
ForUm

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