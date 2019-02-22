В течение двух ближайших лет в Киеве планируют открыть две новых станции метрополитена Сырецко-Печерской ветки на Виноградарь – «Мостицкая» и «Проспект Правды». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В течение двух следующих лет мы собираемся открыть в направлении Виноградаря две новых станции метрополитена», - сказал он.

Мэр добавил, что уже ведутся подготовительные работы и вскоре начнут активный этап строительства метро на Виноградарь.

Напомним, Кабинет Министров Украины в рамках программ инфраструктурного развития регионов направит около 2,5 млрд грн на финансирование проекта строительства линии метро на столичный жилой массив Виноградарь.

9 ноября в системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро.