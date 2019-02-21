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В Чернигове штаб БПП подкупает избирателей. Об этом в Facebook сообщил активист Евгений Волошин 21 февраля.

«И до Чернигова дошел подкуп избирателей. В штабе Сергея Березенко (нардеп от БПП, ред.) раздают средства. Об этом сообщают сами же люди, которые их получают. Люди не скрывают, что дают по 500 грн на руки и говорят в штабе, чтобы поддерживали Порошенко на выборах. Раздача происходит по системе «СЕТКА», люди ходят по одиночку в штаб, чтобы не привлекать внимание», - написал он.

Он отмечает, что на месте работают медийщики, полиция и общественные активисты. «Не понимаю одного. Если у Порошенко такой высокий рейтинг как он рисует, то зачем подкуп избирателей? А знаете зачем? Потому что рейтинг у него нулевой, такой же как и он», - резюмировал он.
ForUm

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