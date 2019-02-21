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21 февраля в международном аэропорту «Борисполь» задержан бывший первый заместитель руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Это лицо, вместе с еще семью, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн убытков «Укрзализныце» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.

На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику «Укрзализныци» в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Напоминаем, 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении более 93 млн грн. Среди причастных к совершению преступления – должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица филиала Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога».

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 по собственным наработкам.
ForUm

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