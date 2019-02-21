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Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после ближайших выборов президента будет много недовольных честностью избирательной кампании и могут организовать протесты. Об этом он заявил после брифинга трех первых президентов Украины в Киеве, сообщает «Украинская правда».

На вопрос, использовались ли технические кандидаты во время выборов, когда он баллотировался в президенты, Кучма ответил: «Да о чем Вы говорите? Мы тогда не понимали, что такое «технический кандидат». Я считаю, что те выборы были честными!».

«Я первый раз пошел на президентские выборы – и у меня вообще ничего не было: одна машина на весь штаб, так сказать. Одна – и та досталась мне как бывшему премьер-министру. А так – Господи!..», – отметил Кучма.

«Сегодня настолько большая разница в избирательных кампаниях, люди действительно не верят, что кампания может быть честной. Тем более, что мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся», – добавил он.

«Любые выборы, которые сейчас пройдут, – обязательно политические силы будут кричать, что «подтасовка», «нечестные» и так далее. Будут делать попытку еще, не приведи Господь, делать какой-то очередной Майдан», – предположил второй президент.

 
ForUm

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