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24 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

«Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 12 по 24 февраля было ограничено движение транспорта по мосту Патона.
ForUm

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