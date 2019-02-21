Служба безопасности пока не располагает информацией о возможной гибели бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Руслана Горбика в составе частной военной компании Вагнера в Сирии.

Об этом заявил в комментарии телеканалу «Прямой» руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, сообщает Укринформ.

«Что касается Руслана Горбика, Служба безопасности сегодня не располагает информацией ни о его участии в составе подразделения военной российской разведки, известной как ЧВК Вагнера на территории Сирии, ни о факте его гибели», - сказал он.

В то же время в СБУ убеждены, что Горбик не был в составе ЧВК Вагнера год назад.

«Мы уверены в том, что его не было в этой структуре год назад во время удара войск коалиции по наемникам ЧВК Вагнера в Сирии во время так называемого пригожинского наступления», - отметил Гуськов.

По его словам, нельзя верить молве о гибели кого-то из участников ЧВК Вагнера, поскольку были случаи, когда «наемники по разным причинам сами инициировали слухи о своей гибели в Сирии, но на самом деле они до сих пор живы».

Гуськов также сообщил, что недавно в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК Вагнера. Новые наемники будут отправлены в Судан. Имена новобранцев чиновник пообещал обнародовать в ближайшее время.

Напомним, по данным СМИ, подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец так называемой «черной роты» Руслан Горбик, который в конце февраля 2014-го выехал в Россию и был объявлен в розыск, мог погибнуть в Сирии, находясь на службе у ЧВК «Вагнера».