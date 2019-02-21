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Луценко: 46 подозреваемых в убийствах на Майдане сбежали в РФ 46

Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец так называемой «черной роты» Руслан Горбик, который в конце февраля 2014-го выехал в Россию и был объявлен в розыск, мог погибнуть в Сирии, находясь на службе у ЧВК «Вагнер». Сейчас эту информацию проверяет следствие, сообщает Громадське.

В 2015 году Руслан Горбик получил гражданство Российской Федерации. Его мать, Надежда Горбик, рассказала, что там он работал сначала массажистом, а потом устроился в полицию. В феврале 2018 родным сообщили о его смерти, не указав обстоятельств. Похоронили Горбика в родном поселке Лучинец Винницкой области, тело родным передавали на границе Харькова с Россией.

После смерти Руслана к следователям ГПУ поступала информация от жителей Винницкой области о том, что бывший беркутовец мог погибнуть в Сирии во время операции при участии частной военной компании «Вагнера».

Наемники компании привлекались к войне на Донбассе, а в последнее время принимают участие в войне в Сирии. Следователи проверяют эту версию. Зато родные Горбика говорят, что о его службе наемником ничего не знали, в общении человек был скрытым, только отмечал, что не виноват в расстрелах.

По словам одноклассника экс-беркутовца Артура Матиека, выехать мужчине помог «тренер беркутовцев».

Напомним, по данным генерального прокурора Юрия Луценко, следствие по делу о расстрелах на Майдане установило 66 исполнителей, 46 из которых сбежали в РФ, остальные - под стражей.
ForUm

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